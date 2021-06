Hauptausschuss Dormagen : Bürgersteig am Supermarkt abgelehnt

Stürzelberg Die CDU-Fraktion forderte einen sicheren Weg für Fußgänger und Kinder auf dem Parkplatz des Edeka- und Lidl-Marktes in Stürzelberg. Warum SPD und Grüne ablehnten.

Die CDU-Fraktion forderte im Hauptausschuss am vergangenen Donnerstag die Errichtung eines Bürgersteiges an der südlichen Seite der Zufahrt zum Edeka- und Lidl-Markt in Stürzelberg. „Viele Kinder, junge Eltern mit Kinderwagen und ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger benutzen den parallel zur Straße am Weißen Stein gelegenen Weg“, beschreibt die Fraktion in ihrem Antrag. „Wenn sie die Kreuzung Delrather Straße/Am weißen Stein erreichen, überqueren sie an dieser Stelle die Straße und benutzen die Zuwegung, die eigentlich nur für Fahrradfahrer und Pkw gedacht ist, die zum Lidl-Markt fahren wollen.“ Im Hauptausschuss erklärte René Schneider von der CDU: „Das ist eine wirklich gefährliche Situation und es besteht dringender Handlungsbedarf, damit die Lage dort entschärft wird.“