Eiserne Hochzeit in Dormagen : Ehepaar Styb ist durch das Schicksal vereint

Dormagen Leo (85) und Raissa (90) Styb feiern am Samstag Jubiläum. 65 Jahre sind die verheiratet. Hinter ihrer Geschichte steckt ein gemeinsames Schicksal.

So gravierend und furchtbar die Jahre des Zweiten Weltkrieges auch waren – für einen Mann und eine Frau bedeuteten Not, Angst und die Verschleppung nach Kasachstan auch, ihren Lebenspartner zu finden. Gemeinsam mit ihren Familien haben Leo (85) und Raissa (90) Styb dort wie viele andere in einem kleinen Dorf gelebt. Die Brüder ihrer Väter sind gemeinsam zur Schule gegangen, sie wohnten Tür an Tür. Am Abend hat Leo Styb auf dem Dorfplatz mit seiner Harmonika Musik gemacht und die Jugend zum Tanzen animiert. An einem dieser Abende hat er seine Raissa kennengelernt. Heute feiern die beiden ihre Eiserne Hochzeit.