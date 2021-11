In Kevelaer sei es für Fußgänger nicht ungefährlich : CDU will Zebrastreifen am Bahnhof

CDU will Zebrastreifen am Bahnhof

In Kevelaer sei es für Fußgänger nicht ungefährlich

Am Bahnhof kann es beim Überqueren der Straße zu gefährlichen Situationen kommen. Foto: CDU

Kevelaer Für Fußgänger sei es auf der Straße nicht ungefährlich, heißt es. Was die Fraktion für den Bereich zur Verbesserung der Situation vorschlägt.

Besonders am schmalen Übergang zwischen dem neu errichteten Gebäude der Lebenshilfe (Am Bahnhof 58a) und dem gegenüberliegenden Bahnhofsvorplatz, der sich zwischen dem Bahnhofsgebäude und den dortigen Fahrradabstellplätzen erstreckt, sehe er eine Gefährdung. „Es wäre für alle Verkehrsteilnehmenden gut, wenn hier ein Fußgängerüberweg mit entsprechender Beschilderung installiert würde, der ein gefahrloseres Queren möglich macht“, ist sich Ambroz sicher.

Die Straße „Am Bahnhof“ verlaufe entlang der gesamten Bahnhofsanlagen und verfüge im besonders stark frequentierten direkten Zugangsbereich zu den Bahnsteigen und Fahrradstellplätzen über keinerlei Einrichtungen, die den Fußgängern verdeutlichen, wo es am sichersten über die Straße geht. „Häufig kann beobachtet werden, dass Fußgänger hier auf der Fahrbahn entlanglaufen oder diese diagonal überqueren, insbesondere, um zum Standplatz des Airport-Shuttle zu kommen“, heißt es von der CDU weiter.

Dieses Verhalten resultiere auch aus der vorhandenen Bebauung auf der Bahnhofseite, welche so dicht an die Fahrbahn angrenze, dass an dieser Stelle nur Raum für einen sehr schmalen Bürgersteig verbleibt.