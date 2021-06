Gaststätte in Ückerath : „Manes am Bösch“ lässt eigenes Jubiläumsbier brauen

Ückerath 30 Jahre „Manes am Bösch“: Dafür hat sich Gastronom Boris Orschel etwas Besonderes einfallen lassen. Seit nun drei Jahrzehnten leitet er die beliebte Gaststätte in Ückerath.

Um sein Lebenswerk angemessen zu feiern, ließ er prompt sein eigenes Bier brauen. Das „Bösch30“ sei ein „Bier mit Charakter“. Orschel, der selber gelernter „Diplom Biersomelier“ ist, habe sich in einer kleinen Craft Beer-Brauerei namens Brauprojekt 777 durch sämtliche Biere durchprobiert, bevor er sich für die Rezeptur seines Jubiläums-Bieres entscheiden konnte. „Es spricht genau meinem Geschmack. Vollmundig um mit allem was da rein gehört“, schwärmt er.

Seine „Liebe zum Bier“ habe er seinen Eltern zu verdanken. „Meine Eltern hatten früher in der Düsseldorfer Altstadt ein Restaurant, da habe ich nach meiner Ausbildung zum Koch auch gearbeitet“, erinnert er sich. 1991 eröffnete Orschel das „Manes am Bösch“ und einige seiner Mitarbeiter sind beinahe ebenso lange da. „Ich bin extrem glücklich darüber, dass ich so ein langjähriges und treues Personal an meiner Seite haben. Die Frauen und Männer bilden die Front, ich bin eher im Hintergrund.“ Auch viele Stammgäste begleiten den Gastronom seit Jahren: „Es entwickeln sich über Jahre persönliche Kontakte zu vielen Menschen, auch dafür bin ich dankbar.