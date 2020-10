Feier in Dormagen : Diamanthochzeit bei Schönens

Stürzelberg Vor 60 Jahren heirateten die Stürzelberger Marianne und Heinrich Schönen. Jetzt feierten sie im kleinen Familienkreis und mit Mops-Welpe Otto ihre Diamanthochzeit.

Die gebürtige Stürzelbergerin und ihr aus Zons stammender Mann (81) haben sich im Karneval in Stürzelberg kennen und lieben gelernt. Und obwohl sie so jung damals waren, „hat es zum Glück so lange gehalten“, sagt sie. Nach der standesamtlichen Hochzeit im Oktober 1960 wurde erst das Haus an der Schulstraße gebaut, wo sie heute noch glücklich leben. „Erst mit dem Einzug ins Haus sind wir von unseren eigenen Eltern weggezogen, wo wir vorher noch lebten“, berichtet Marianne Schönen. Mit Sohn Frank (58) und Tochter Ellen (53), deren Partnern und Enkel Maximilian verbringen die Schönens gern ihre Zeit. Das neueste Mitglied der Familie Schönen ist der Mops-Welpe Otto, der nicht nur die Diamanthochzeiter begeistert.