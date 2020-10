Katrin Engels singt in Köln : Für Dormagenerin gehört Singen zum Leben

Die Dormagenerin Katrin Engels singt im Gürzenich-Chor Köln, dessen zweite Vorsitzende sie ist. Foto: Salzburg Foto: Georg Salzburg (salz)

Dormagen Katrin Engels aus Dormagen ist seit kurzem zweite Vorsitzende im Gürzenich-Chor Köln. Dort werden jetzt zwei Gesangs-Stipendien vergeben. Die 52-Jährige schildert ihre Freude am Singen.

Beruflich hat Katrin Engels mit praktischen Dingen wie Straßenschildern, Ampeln und Fahrbahnmarkierungen zu tun: Die 52-Jährige arbeitet bei der Straßenverkehrsbehörde in der Dormagener Stadtverwaltung. Privat schlägt ihr Herz jedoch für den Gesang. Seit zehn Jahren singt sie im Gürzenich-Chor und wurde dort kürzlich zur zweiten Vorsitzenden gewählt. Der Kölner Chor macht jungen Menschen aus der Region jetzt wieder ein besonderes Angebot: Als Beitrag zur Nachwuchsförderung werden zwei Gesangs-Stipendien in Aussicht gestellt.

Die Stipendien, die bereits seit vielen Jahren an Jugendliche und junge Erwachsene vergeben werden, beinhalten jeweils ein Jahr qualifizierten Gesangsunterricht bei Professor Mario Hoff an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln sowie zwei Jahre kostenfreie Chor-Mitgliedschaft. Dafür verpflichten sich die Stipendiaten, in dieser Zeit an den Proben, Konzerten und Feiern des Chores teilzunehmen. „Sie bekommen so die Möglichkeit, große musikalische Werke kennenzulernen, an tollen Aufführungsstätten zu konzertieren, Kontakte zur Hochschule und interessanten Musikern zu knüpfen sowie auf die Aufnahmeprüfung für die Hochschule vorbereitet zu werden“, fasst Katrin Engels zusammen.

Info Stipendiums-Vorsingen ist am 6. November Vorsingen Das Vorsingen für das Stipendium beginnt am Freitag, 6. November, um 17 Uhr in der Hochschule für Musik und Tanz Köln, Unter Krahnenbäumen 87. Stipendium Ausgeschrieben sind zwei Stipendien für ein Jahr Gesangsunterricht und zwei Jahre Chormitgliedschaft. Infos www.guerzenich-chor.de

Die Dormagenerin würde sich sehr darüber freuen, wenn in diesem Jahr erstmals ein Sänger oder eine Sängerin aus ihrer Heimatstadt unter den Gewinnern wäre. Wer sich für das Stipendium interessiert, muss zwei Stücke unterschiedlichen Charakters einüben und seine Bewerbung per E-Mail an die Chor-Geschäftsstelle (stipendium@guerzenich-chor.de) senden. Dann heißt es, Daumen drücken und sich auf das Vorsingen am Freitag, 6. November, vorbereiten.

Chorgesang in Corona-Zeiten – das ist natürlich auch für den Gürzenich-Chor mit vielen Auflagen verbunden. Zu Beginn der Pandemie wurden die wöchentlichen Begegnungen zunächst ganz ausgesetzt, dann auf digitale Proben umgestellt. Neuerdings treffen sich die Chormitglieder wieder montags ab 18 Uhr zur Probe: „Wir singen in der Aula des Gymnasiums Thusneldastraße in Köln-Deutz“, berichtet die zweite Vorsitzende. „Dort haben wir viel Platz und können somit ausreichend Abstand voneinander halten – und die Aula lässt sich auch gut lüften.“ Darüber hinaus werde aktuell nicht in voller Stärke, sondern nach Stimmen aufgeteilt in zwei Zeitfenstern geprobt. Die Schutzmaske darf erst am Platz abgenommen werden, und zur Nachverfolgung der Adressen liegt eine Teilnehmerliste aus. Für diejenigen, die weiterhin lieber nur digital dabei sein möchten, steht zudem während der Proben immer ein Laptop bereit. Neue Sängerinnen und Sänger seien stets herzlich willkommen, betont Katrin Engels, „vor allem Männerstimmen – und da besonders die Tenöre“.

Für Katrin Engels, die die Sopranstimme singt, ist ein Leben ohne Musik und Gesang nicht vorstellbar: „Ich komme aus einer musikalischen Familie, und Singen war immer dabei“, erzählt sie. Aufgewachsen ist sie in Straberg, wo das Singen im Kinderchor schon zu ihren Hobbys zählte. Mit ihrer Familie lebt die Mutter von zwei Söhnen, 22 und 24 Jahre alt, in Rheinfeld. Zum Gürzenich kam Katrin Engels vor zehn Jahren, übernahm dann zunächst Verantwortung als Schriftführerin und nun als zweite Vorsitzende. Am liebsten singt sie Stücke aus der Zeit der Renaissance, „aber ich bin für alle Musikrichtungen offen“. Da ist die Sängerin beim Gürzenich-Chor richtig, denn der deckt ein breites Repertoire ab von klassischen Programmen bis zur Filmmusik von „Fluch der Karibik“. Auch mit den Bläck Fööss stand der Gürzenich-Chor bereits gemeinsam auf der Bühne.