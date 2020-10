Neuer Online-Service : So können Dormagener prüfen, ob sie einen Wohnberechtigungsschein erhalten

Dormagen Zu den bestehenden Online-Angeboten der Stadt Dormagen ist nun ein weiterer Service hinzugekommen: Die Dormagener können selbst prüfen, ob sie einen Wohnberechtigungsschein erhalten können.

Ein Wohnberechtigungsschein wird nur auf schriftlichen Antrag erteilt. Der kann bei der Stadt Dormagen im Bereich Soziales Wohnen bei Katja Linek gestellt werden. Weitere Infos dazu gibt es telefonisch unter 02133 257339 oder per E-Mail an katja.linek@stadt-dormagen.de.

Unter https://dormagen.de/rathausonline/online-angebote-der-verwaltung/ sind weitere Online-Services der Stadt zu finden. Hier können Bürger etwa Termine zur Beantragung oder Abholung des Personalausweises beziehungsweise Reisepasses eigenhändig online buchen. Auch ein Formular für den Mängelmelder ist an dieser Stelle zu finden. Mängel, wie etwa ein Schlagloch, eine defekte Straßenlaterne, ein defektes Verkehrsschild oder eine wilde Müllentsorgung können so unkompliziert angezeigt und so die Beseitigung beschleunigt werden. Wenn Bürger die Mängelmelder-App auf ihrem Smartphone nutzen, werden die GPS-Koordinaten für die Standortermittlung genutzt. Daher sollte die Meldung möglichst immer direkt am Standort des Mangels abgesetzt werden.