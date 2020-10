Bürgermonitor in Dormagen : Lösung für Amazon-Busse in Sicht

Lösung für Amazon-Busse in Sicht

Bürgermonitor in Dormagen

Das Amazon-Lager an der B 9 bei St. Peter ist das Ziel vieler Mitarbeiterbusse, die für Unmut der Anwohner sorgen. Archiv: Salzburg Foto: Georg Salzburg(salz)

Dormagen Nach Gesprächen mit der Stadt müssen noch einige Verkehrs-Bedingungen erfüllt werden, um die Pendelbusse für Mitarbeiter besser aufzuteilen.

Laut, rumpelnd und zu viele – so lauten die Beschwerden der Anwohner über die Busse, die die Amazon-Arbeiter vom Dormagener Bahnhof zu den Lagerhallen des Unternehmens an der B 9 bei St. Peter transportieren. „Das ist nicht mehr auszuhalten“, hatte sich unter anderem Elisabeth Fittgen, die an der Ecke Zonser-/Haberlandstraße wohnt, über den Lärm und die Erschütterungen beschwert. Zuvor waren die Delrather monatelang die Leidtragenden, die den Bus-Transport über die Johannesstraße erdulden mussten.