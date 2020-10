Stadtplanung in Dormagen : Bürger sehen erneut Flächennutzungsplan ein

Stadtplanung in Dormagen

Dormagen Die Stadt Dormagen steht vor einer großen Zukunftsaufgabe. Der aus dem Jahr 1980 stammende Flächennutzungsplan (FNP) soll neu aufgestellt werden.

Hierdurch sollen die Voraussetzungen für eine nachhaltige und zukunftsfähige Stadtentwicklung geschaffen werden. Insbesondere die veränderten demographischen Rahmenbedingungen, neue Anforderungen in den Bereichen Wohnen, Wirtschaft und Verkehr sowie die gewachsenen ökologischen Ansprüche spielen dabei eine ausschlaggebende Rolle. „Der Flächennutzungsplan ist eines der wichtigsten und richtungsweisenden Projekte unserer Stadt. Die Einbindung der Bevölkerung ist uns dabei sehr wichtig“, sagt Bürgermeister Erik Lierenfeld . Im Flächennutzungsplan ist auch festgeschrieben, welche Flächen im Stadtgebiet beispielsweise für eine Wohnbebauung grundsätzlich vorgesehen sind. Das bedeutet aber nicht, dass es in den nächsten Jahren auch zu einer Umsetzung kommt. Es ist eine Art vorsorgliche Festlegung, damit Politik und Stadt „Spielraum“ haben.

Gegenüber der ersten öffentlichen Auslegung haben sich die Grundzüge der Planung nicht verändert. Das nun vorliegende Seveso-Gutachten ist in die Planung eingearbeitet, bestehende Gutachten wie beispielsweise die Umweltsteckbriefe wurden aktualisiert. Es gab geringfügige Anpassungen im Bereich der Wohnbauflächen sowie der Freiflächen.

Der aktuelle Planentwurf mit seiner Begründung und dem Umweltbericht sowie den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen und Gutachten, ist ab sofort unter www.dormagen.de/fnp abrufbar und bis einschließlich Mittwoch, 11. November, im Technischen Rathaus der Stadt an der Mathias-Giesen-Straße 11 einsehbar.

Die Einsichtnahme der Unterlagen im Technischen Rathaus kann aufgrund der Corona-Regelungen nur nach vorheriger Terminanmeldung erfolgen. Die Anmeldung ist per E-Mail an stadtplanung@stadt-dormagen.de, telefonisch unter 02133 257-855 oder 02133-257 827 oder postalisch an Stadt Dormagen, Fachbereich Städtebau, Stadtplanung, Mathias-Giesen-Straße 11, 41540 Dormagen zu tätigen.