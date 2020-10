Verkehrsprobleme in Dormagen : Gutachten für Delhoven wird vorbereitet

Delhoven Im nächsten Planungsausschuss soll beschlossen werden, die Verkehrssituation in Delhoven von einem externen Fachbüro untersuchen zu lassen.

Nievenheim und Delhoven sind die Synonyme für Verkehrsprobleme in Dormagen. In beiden Ortsteilen kämpfen Bürger um Veränderungen und Beruhigung. Was Delhoven betrifft, so soll am 27. Januar der nächste Schritt erfolgen. An diesem Tag kommt der Planungs- und Umweltausschuss in seiner ersten Sitzung in der neuen Wahlperiode zusammen. Auf der Tagesordnung soll ein Verkehrsgutachten für Delhoven stehen.