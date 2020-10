Musikalische Familie aus Krefeld : Ein Familienkonzert zur Diamantenen Hochzeit

Werner und Friederike Bruckmann feiern am 20. Oktober. Foto: Christoph Bruckmann

Krefeld Ehepaar Bruckmann ist seit 60 Jahren verheiratet. Die musikalische Familie lädt zum öffentlichen Konzert in die Hülser Pfarrkirche St. Cyriakus ein.

(ped) Es hat seine besondere Bewandtnis, wenn am Dienstag, 20. Oktober, Musik aus Joseph Haydns „Schöpfung“ und Felix Mendelssohn Bartholdys Oratorium „Elias“ erklingt. Denn die Musik ist vor allem Friederike und Werner Bruckmann gewidmet. Denn für das Ehepaar ist der 20. Oktober ein besonderer Tag: ihr 60. Hochzeitstag. Zur Diamantenen Hochzeit schenken die Kinder und Enkelkinder dem Jubelpaar ein öffentliches Konzert: Beginn ist um 17 Uhr in der Hülser Pfarrkirche St. Cyriakus.

„Kennengelernt haben sich die beiden im Musikkreis Krefeld, einem Kammerchor, der 1947 gegründet worden war und durch zahlreiche Konzerte und Rundfunkaufnahmen bekannt wurde. In der Aufbauzeit nach dem Krieg gab ihnen das Singen im Chor Trost und neue Hoffnung. In Hüls schlossen sie sich viele Jahre später der Chor- und Instrumentalgemeinschaft von St. Cyriakus an.