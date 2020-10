Verstoß gegen Corona-Regeln : Hochzeit mit 380 Gästen in Dortmund aufgelöst

Dortmund Großhochzeiten sind in Zeiten steigender Corona-Infektionszahlen in NRW verboten. In Dortmund kam es wegen einer solchen Feier nun zu einem Polizeieinsatz. Die Gäste hatten sich der Auflösung widersetzt.

Das Dortmunder Ordnungsamt hat mit Hilfe der Polizei eine Großhochzeit mit 380 Gästen aufgelöst. „Auch aus bauordnungsrechtlichen Gründen wurde eine weitere Nutzung des Festsaals untersagt“, teilten die Behörden am Dienstag zu dem Einsatz am Samstagabend mit.

Demnach wurde die Polizei zur Unterstützung gerufen, weil sich einige Gäste aggressiv verhalten hatten. Erlaubt wären 150 Gäste gewesen.

Polizeipräsident Gregor Lange appellierte an Festveranstalter und Gäste, die Vorschriften einzuhalten: „Unter großen Anstrengungen mit weitreichenden Folgen für Familie und Beruf haben wir im Frühjahr die Infektionszahlen in den Griff bekommen. Diesen mit viel Verzicht und Disziplin erreichten Erfolg dürfen wir nicht aufs Spiel setzen.“

