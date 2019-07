Dormagen : Hotelgast schießt mit Waffe in die Luft

Das Abfeuern einer Schreckschusswaffe sorgte in Dormagen für Aufregung. Symbolfoto: dpa. Foto: dpa/Oliver Killig

Dormagen Mehrere Hotelgäste haben in Dormagen überrascht in die Mündungen von Maschinenpistolen der Polizei geblickt. Zuvor habe ein Hotelgast vom Balkon aus mit einer Pistole geschossen, berichtete eine Polizeisprecherin am Montag.

Ein Hotelgast sorgte am Freitagabend, 5. Juli, um kurz nach 22 Uhr für Aufsehen in der Nachbarschaft der Kölner Straße. Er feuerte von seinem Balkon aus mit einer Schreckschusswaffe in die Luft. Nach Anrufen besorgter Nachbarn suchten die Beamten das beschriebene Zimmer auf und trafen auf vier Männer. Einer der vier, ein 28-jähriger Litauer, gab zu, mit einer Gaswaffe auf dem Balkon geschossen zu haben, ohne sich dabei Gedanken über die Außenwirkung seines Handelns gemacht zu haben. Die Polizei stellte die „Sig Sauer X-Five“ sowie Munition sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Die Polizei macht noch einmal deutlich, dass sie auch bei Schreckschusswaffen konsequent eingreift, da im ersten Moment optisch kein Unterschied zwischen einer echten und einer Schreckschusswaffe zu erkennen ist und sie deswegen von einer Gefährdungslage ausgehen muss.

(NGZ/DPA)