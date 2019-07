Medizin in Dormagen : Krankenhaus baut Bereich für Schmerzmedizin aus

Hackenbroich Gleich mehrfachen „Zuwachs“ erhält der Bereich für Schmerzmedizin am Kreiskrankenhaus in Hackenbroich: Zum 1. Juli wird die Abteilung auf acht Betten erweitert.

„Mit acht Betten hat die Abteilung eine Größe erreicht, bei der sich ein eigener Psychologe lohnt“, sagt Alexandra Knille. Sie freut sich, dass der Diplom-Psychologe Jens Berens für eine Festanstellung gewonnen werden konnte. Der Therapeut, der bereits seit zwei Jahren am Kreiskrankenhaus wirkt, ist für viele Patienten bereits ein vertrautes Gesicht. Da er über das Department für Schmerzmedizin hinaus auch in anderen Fachkliniken des Hauses tätig sein wird, gibt es zum 1. Juli Verstärkung durch eine zweite Psychologin: Katrin Hoffmann hat in Wuppertal bereits erfolgreich mit Margaret Schönewolf zusammengearbeitet.

Für die Zukunft sind weitere Veränderungen geplant: Der Fachbereich soll in einen größeren Bereich im Erdgeschoss umziehen. Dort wird für die Patienten mit chronischen Schmerzen zusätzlich ein Aufenthaltsraum eingerichtet, in dem sie gemeinsam essen können, statt ihre Mahlzeiten am Krankenbett einnehmen zu müssen. In einer gemütlichen Sofaecke sollen Gesellschaftsspiele sowie Bücher und Zeitschriften bereitstehen. Der Raum kann darüber hinaus auch zu Therapiezwecken genutzt werden, etwa für Gruppensitzungen mit einem Psychologen.