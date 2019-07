Chemieunternehmen in Dormagen : Bei Niedrigwasser plant Covestro mit Flachbodenschiffen

Ein Schiff fährt bei Niedrigwasser über den Rhein. (Symbolbild). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Dormagen Der Rhein soll trotz klimatischer Veränderungen ein zuverlässig kalkulierbarer Transportweg bleiben. Welche Schritte dafür notwendig sind, wurde nun aufgezeigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Welche Schritte dazu notwendig sind, stellten Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und Industrievertreter am Donnerstag in Köln mit dem Aktionsplan „Niedrigwasser Rhein“ mit acht Maßnahmen vor. Unternehmen im Dormagener Chempark begrüßen die Initiative. Covestro-Produktionsvorstand Klaus Schäfer gehörte ebenso wie zu den Unterzeichnern Vertreter von Lanxess. Für die Standorte in NRW ist der zuverlässige Transport auf dem Rhein von besonderer Bedeutung.

Die lange Niedrigwasserphase 2018 stellte Covestro und andere Unternehmen vor größere Schwierigkeiten und führte zu Produktionsausfällen. Durch eine Drosselung der Produktion und höhere Transportkosten entstanden bei Covestro im vergangenen Jahr Verluste im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Rund 75 Prozent der Rohstoffe erreichen die Standorte in Dormagen, Leverkusen und Krefeld per Binnenschiff. Jährlich werden bei Covestro rund 2800 Binnenschiffe ent- und beladen. Ein Binnenschiff ersetzt dabei durchschnittlich etwa 60 Lkw.

Lanxess-Vorstandsmitglied Rainier van Roessel: „Der Rhein als wichtigste deutsche Wasserstraße ist auch für Lanxess mit seinen drei Niederrheinstandorten von besonderer Bedeutung. Ist er nicht schiffbar, stellt uns das vor Herausforderungen, wie die extreme Niedrigwasserperiode des vergangenen Jahres gezeigt hat. Der 8-Punkte-Plan, an dem wir aktiv mitgearbeitet haben, schafft mehr Planungssicherheit, so dass Auswirkungen von Niedrigständen des Rheins besser kalkulierbar werden.″ Der Aktionsplan enthält acht kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen in verschiedenen Bereichen. So sollen die Wasserstandsvorhersage verbessert und neue Transportkonzepte mit Schiffstypen entwickelt werden, die für Niedrigwasser besser geeignet sind.

Covestro ist bereits selbst aktiv: So prüft das Chemieunternehmen etwa, ob verstärkt Flachbodenschiffe eingesetzt und zusätzliche Tankkapazitäten geschaffen werden könnten. Eine weitere Möglichkeit: Die Schiffsbeladungen bzw. -entladungen könnten durch höhere Pumpraten beschleunigt werden, um so eine höhere Schiffsfrequenz an den Anlegern in Niedrigwasserphasen zu erreichen.

(schum)