Umweltprojekt in Dormagen : Projekte für Insektenschutz laufen gut an

Dormagen Im vorigen Jahr wurde die Stadtverwaltung auf Antrag der SPD-Fraktion beauftragt ein Konzept zum Insektenschutz „Dormagen tut etwas für Insekten“ zu entwickeln. Dazu wurde ein Arbeitskreis ins Leben gerufen, in dem neben den Fraktionen und der Verwaltung auch die Naturschutzverbände und die Biologische Station an einen Tisch geholt wurden.

Carsten Müller, Vorsitzender des Planungs- und Umweltausschusses, der für die SPD im Arbeitskreis mitgearbeitet hat, zeigt sich zufrieden mit der Zwischenbilanz: „Es hat sich gezeigt, dass es seit letztem Jahr bereits bei der Landwirtschaft intensive Bemühungen gibt, mit der Anlage von Blühstreifen und Wildblumenwiesen den Insektenreichtum zu fördern. Auch die Technischen Betriebe Dormagen (TBD) haben Wildblumenflächen angelegt. Damit bringt sich auch die Stadt mit seinen möglichen Flächen in das Projekt ein. Und natürlich achten auch viele Bürger darauf, Insekten in ihren Gärten Nahrung und Unterschlupf zu bieten.“

Als eine weitere Maßnahme ist geplant und wird in Teilen schon umgesetzt, dass einige städtische Grünflächen nur noch abschnittsweise gemäht werden, damit immer auf einer Restfläche Wiesenpflanzen für die Insekten stehen bleiben. Müller appelliert an das Verständnis von Bürgern: „Natürlich kann so eine Fläche nicht so ordentlich aussehen wie eine glatt abgemähte Fläche. Und die Verwaltung erhält dann Mails und Anrufe von Anwohnern, die sich beschweren, warum das vermeintliche Unkraut nicht entfernt wird.“, sagt der Planungsexperte. „Wir müssen uns an den Gedanken gewöhnen, dass die Wildkräuter für viele vom Aussterben bedrohte Insektenarten eine Nahrungsquelle bieten, die selbst Gartenblumen nicht immer bieten können, erst recht nicht ein kurz gemähter Rasen. Hier muss die Stadt noch viel Aufklärungsarbeit leisten.“