Mit Gewehr im TV Polizei prüft Böhmermanns Jäger-Satire wegen Waffe

Böhmermann hatte sich in einer Ausgabe seines „ZDF Magazin Royale“ vom 1. März kritisch mit dem Thema Jagd auseinandergesetzt. In der Show trug er dazu eine Jägerkluft in Lodengrün und dazu ein Gewehr, mit dem er scheinbar auch schoss. Um welche Art von Waffe es sich handelte - vielleicht auch um eine Attrappe - war zunächst unklar. Die Sendung wird in Köln produziert.