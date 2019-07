Dormagener Gespräche : Grundgesetz auch mit „70“ modern

Professor Ferdinand Kirchhof mit Gerspräch mit Moderatorin Katja Gelinsky, Koordinatorin bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. Foto: Peter Warrass/Petra Warrass

Dormagen Verfassungsrechtler Kirchhof war Gast der „Dormagener Gespräche“.

Von Hansgeorg Marzinkowski

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland feiert Geburtstag. Vor 70 Jahren verkündete der Parlamentarische Rat in Bonn die Verfassung. Grund genug für das „Dormagener Gespräch“ unter der Schirmherrschaft des Bundestagsabgeordneten Hermann Gröhe zu fragen: „70 Jahre Grundgesetz – sind wir heute noch in guter Verfassung?“ Veranstalter in der Aula des Bettina-von-Arnim-Gymnasiums war die Konrad-Adenauer-Stiftung, ein der CDU nahestehendes Berliner Institut.

In seinem Grußwort fragte der Dormagener Bundestagsabgeordnete Gröhe: ,In welcher Verfassung sind wir in einem Jahr, in dem wir das Grundgesetz feiern? 88 Prozent der Bevölkerung sind mit unserer Verfassung zufrieden. Das ist ein starkes Zeugnis für diesen ausgezeichneten Text!“ Er begrüßte sodann den Hauptredner Professor Ferdinand Kirchhof. Der ausgewiesene Verfassungsrechtler war Hochschullehrer, seit 2007 Richter des Bundesverfassungsgerichtes und von 2008 bis zum vergangenen Jahr dessen Vizepräsident. Zu seiner Verabschiedung skizzierte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Dormagener Ehrengast so: „Ihn zeichnet seine fachliche Exzellenz bei unaufgeregter Zurückhaltung aus.“

Genau so empfanden die Zuhörer in der gut besuchten BvA-Aula, indem sie aufmerksam dem fast leidenschaftslosen, aber durch seine hohe Kompetenz spannenden Vortrag aufmerksam folgten. „Ich halte nicht so gerne Festreden“, sagte der Professor, „mache aber hier in Dormagen eine Ausnahme, weil das Grundgesetz – entstanden in der schwierigen Zeit der Jahre 1948-1949 – ein wahrer Glücksfall ist und uns viel Stabilität gegeben hat.“ An vielen Beispielen zeigte er auf, warum das Grundgesetz so stabil sei. In seiner knappen und präzisen Sprache hat es die parlamentarische, auch wehrhafte Parteiendemokratie geschaffen, fordert eine starke Regierung und einen starken Rechtsstaat, dem es vor allem um den Schutz des Bürgers geht. Gleichzeitig kann es auf schnelllebige Entwicklungen antworten. „Der PC ist ein Teil von uns selbst geworden, das Grundgesetz kann auf diese neue Situation antworten. Deshalb ist es modern!“, versichert der Verfassungsrechtler.