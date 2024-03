39-Jähriger schwer verletzt Unbekannter schießt in Köln nach Streit auf Auto

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in der Domstadt am Dienstagabend mitteilten, saß das Opfer am Nachmittag im Stadtteil Vingst mit einer Begleiterin in dem Wagen, als der Täter mehrere Schüsse auf das stehende Fahrzeug abgab. Die Frau blieb demnach unverletzt.