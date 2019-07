Förderpreis in Dormagen : Musikschulfest mit Preisverleihung

Beim Musikschulfest im Kulturhaus spielte auch die Big Band One by One, mit Solist Sven Böker. Foto: Tinter, Anja (ati)

Dormagen Förderpreise gingen an Paula Niehues und Raphael Bertges.

Paula Niehues und Raphael Bertges heißen die Preisträger des Förderpreises, den die städtische Musikschule in diesem Jahr erstmals auslobt. „Aus etlichen hervorragenden Schülern ragen diese beiden heraus, weil sie als Einzelkämpfer unterwegs sind“, begründet Musikschulleiterin Eva Krause-Woletz das Votum der Jury. Der Preis: sechs Monate lang 40 Minuten Einzelunterricht pro Woche, was „einem mittleren dreistelligen Betrag“ gleichkommt, so Krause-Woletz. Damit fördert die Musikschule zwei absolute Ausnahmetalente. Die elfjährige Paula spielt seit fünf Jahren Akkordeon und belegte 2019 den zweiten Platz beim Landeswettbewerb. „Es hört sich so schön an“, erklärt die NGK-Schülerin ihre Instrumentenwahl. Raphael Bertges (10) zupfte vor zweieinhalb Jahren zum ersten Mal die Seiten einer Harfe und komponiert sogar schon eigene Stücke: „Ich bin jetzt bei Opus 10 oder 11.“

Die Verleihung des Förderpreises eröffnete am Sonntag das 32. Musikschulfest, bei dem schon die (fast) Jüngsten auf die große Bühne drängten. Als Hasen und Köche verkleidet, gaben die Teilnehmer der musikalischen Früherziehung ein putziges Bild ab und waren mit Riesenspaß dabei. Unter anderem die Singkids, Big Band, Bläserklasse und das Akkordeonorchester spielten im Laufe des Tages in der Kulturhalle vor gut gefüllten Reihen, während in den Unterrichtsräumen die einzelnen „Abteilungen“ der Musikschule zum Zuhören einluden. Beratung gab’s unter anderem zum neuen Angebot „Musik für Menschen mit Behinderung und Lernschwäche“, bei dem, so Krause-Woletz, eine Zusammenarbeit mit der Tanzschule Reißer angestrebt wird, die schon länger auch Menschen mit Handicap einbindet. Neu sind auch zwei Befeuchtungsanlagen für die Flügel und eine Posaune, die vom Förderverein mit Gary Holt und Dieter Frankenstein an der Spitze angeschafft wurden.