Düsseldorf-Pempelfort Mann feuert Schüsse aus Schreckschusswaffe ab

Düsseldorf · Schüsse aus einer Schreckschusspistole hat ein Mann am Morgen in Düsseldorf-Pempelfort in der Nähe des Finanzministeriums abgegeben. Er konnte überwältigt werden.

05.03.2024 , 10:06 Uhr

Das Finanzministerium an der Jägerhofstraße. (Archiv) Foto: Jana Bauch (jaba)

Ein vermutlich psychisch kranker Mann soll in Düsseldorf in der Nähe des Finanzministeriums aus einer Schreckschusswaffe Schüsse in die Luft abgefeuert haben. Beamte überwältigten ihn, sagte ein Sprecher der Polizei. Bei dem Vorfall am frühen Dienstagmorgen habe es keine Verletzten gegeben. Der Mann sei in eine Klinik gebracht worden. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauerten am Dienstagvormittag an.

(csr)