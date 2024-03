Amokalarm in Petershagen Polizei nimmt bewaffneten 22-Jährigen in Schule fest

Ein bewaffneter 22-Jähriger ist am Freitag in eine Schule im brandenburgischen Petershagen-Eggersdorf eingedrungen und hat Amokalarm ausgelöst. Wie die Polizei in Potsdam mitteilte, bedrohte der Mann in einem Sekretariat noch vor Unterrichtsbeginn eine Beschäftigte. Er wurde von Einsatzkräften kurz darauf nahe der Schule festgenommen, seine Motive blieben laut Polizei zunächst unklar.