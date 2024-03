Wohnberatung in Dormagen So lange wie möglich selbstständig zuhause leben

Die Diplom-Sozialpädagogin Barbara Kelleher bietet Wohnberatung in der Breite an. Dabei soll die Wohnung oder das Haus den veränderten Bedürfnissen der jeweiligen Lebenssituation so weit als möglich angepasst werden. So können zum Beispiel Stolperfallen beseitigt oder Haltegriffe im Bad montiert werden. Darüber hinaus kann eine Rampe als Zugang zu Haus, Balkon oder Terrasse hilfreich sein oder ein zweites Treppengeländer Sicherheit bieten. Auch ein Umbau des Badezimmers mit bodengleicher Dusche ist eventuell möglich. In diesem Fall und auch bei anderen baulichen Veränderungen wird die Bauingenieurin Susanne Glasenapp vom Rhein-Kreis Neuss eingebunden. „Ziel ist, dass die Menschen in unserer Stadt so lange wie möglich selbstständig und sicher zu Hause leben können“, sagt die 46-jährige Wohnberaterin Barbara Kelleher.