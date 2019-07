Grundschule Dormagen : Regenbogenschule feiert 120 Jahre

Rheinfeld Fröhliches Treiben mit Begegnungen und Gesang statt vielen Reden.

240 Bratwürste in der ersten Stunde – da kamen selbst die hitzeerprobten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr an ihrem Schwenkgrill ins Schwitzen. Mit einem solchen Ansturm hatten die Organisatoren des Jubiläumsfestes der Regenbogenschule nicht gerechnet, verriet Thomas May. „500 Würste sind für den ganzen Abend kalkuliert, wir müssen jetzt schnell noch mal nachkaufen“, schmunzelte der Schulleiter.

Statt Festakt mit Rednern im schwarzen Zwirn feierte die Rheinfelder Schule zum 120-jährigen Bestehen am Freitagabend ein lockeres Sommerfest, zu dem die gerade 40 Jahre alt gewordene Band „June 79“ den Soundtrack lieferte. „Schule bedeutet nicht nur Lernen und Bildung, sondern ganz stark auch Gemeinschaft, die das ganze Dorf verbindet“, so May in einer kurzen Ansprache, in der er auch die Geschichte der Schule anriss: Schon 1843 stiftet der Rheinfelder Caspar Dahmen ein Grundstück für den Bau der Dorfschule. Vier Jahrzehnte später erst ersucht der Bürgermeister bei der königlichen Regierung zu Düsseldorf um die entsprechende Erlaubnis. Noch 14 Jahre dauert es, bis 1897 der Bau von allen Instanzen genehmigt ist und mit einer Privatspende von 1500 Reichsmark beginnen kann. 1899 drücken die ersten Schüler die Schulbank bei Lehrer Segschneider – an der Rheinfelder Straße, wo heute das Vereinshaus „Ahl Schull“ steht. Umbrüche folgen immer wieder – von der Haupt- zur reinen Grundschule, weg von der katholischen Bekenntnis- hin zur Gemeinschaftsschule, 1986 schließlich die Umbenennung zur Regenbogenschule. Auch die Unterrichts- und Erziehungsmethoden haben sich gewandelt, betonte May. Aktuell bildet die Regenbogenschule mit neun Klassen eine fröhliche, gut funktionierende Gemeinschaft, abzulesen schon daran, dass über 100 Helfer von Elternpflegschaft, Förder- und Heimatverein beim Jubiläumsfest mit anpackten. Ganz stark auch der Einsatz der Schülerschar, die sich im Schul-T-Shirt gekleidet vor der Bühne zum Chor formierte und mit June 79 Pink Floyds „The Wall“ und die Hosen-Hymne „An Tagen wie diesen“ sang.