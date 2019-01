Freizeitangebot in Dormagen : Eis-Express startet am kommenden Samstag in die neue Saison

Dormagen Yogy Brockmeyer ist unverwüstlich. Auch in diesem Jahr hält der inzwischen fast 75-Jährige den Eis-Express am Laufen. 1974 wurde das Projekt eingeführt, bei dem ein Bus Kinder und Jugendliche aus Dormagen zum Schlittschuhlaufen in die Eishalle Neuss bringt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Schneider

Diesmal findet die erste Fahrt am Samstag, 5. Januar, statt, dann geht es jeweils samstags bis einschließlich 9. März weiter. Die Touren entfallen nur am 9. Februar (Halle belegt) und am 2. März (Karneval). Hin- und Rückfahrt kosten sechs Euro. Wenn Kinder von erwachsenen Familienmitgliedern begleitet werden, gibt’s 20 Prozent Rabatt. Neben Brockmeyer begleiten Heinz Wirtz, Paula Weckel und Florian Wellensberg die Fahrten.