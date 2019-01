Wald und Tierpark in Dormagen : Tannenbusch-Woche startet bereits im Mai

Auf der Spielwiese im Tannenbusch können die Besucher nach Herzenslust Kinderkleidung, Spielzeug und Zubehör anbieten und trödeln. Foto: Tinter, Anja (ati)

Delhoven 2019 wird es mitten im Tierpark wieder vier der beliebten Trödelmärkte für Kindersachen geben.

Von Carina Wernig

Die 16. Auflage der Dormagener Tannenbuschwoche wird 2019 – anders als in den vergangenen Jahren – nicht erst im Juni oder Juli angeboten, sondern bereits vom 12. bis 19. Mai. Die Veranstalter Stadtbad- und Verkehrsgesellschaft Dormagen (SVGD) und Schutzgemeinschaft Deutscher Wald hoffen, dass sich wieder zahlreiche Besucher an den verschiedene Aktivitäten rund um den Tannenbusch beteiligen. Geplant sind u.a. wieder Ritterspiele, eine Greifvogelflugschau und der beliebte „Geopark in lichter Nacht“, bei dem Steine und Bäume mit bunten Lichtern angestrahlt werden – und Live-Musik und Lesungen für einen unterhaltsamen Abend im Tannenbusch-Geopark sorgen.

Außerdem setzen David Thies, der Leiter des Tannenbuschs, und seine Mitstreiter auf den beliebten Klassiker: Mit rund 100 Ständen und über 4000 Besuchern zählt der Kindersachenmarkt mitten im Tierpark Tannenbusch zu den erfolgreichsten in der Region. Im neuen Jahr soll es wieder vier Termine geben, an denen Eltern und Kinder auf und an der großen Spielwiese ihre abgelegten Sachen rund um Kinderkleidung, Spielzeug und Zubehör anbieten – und erwerben können: Am 7. April, 19. Mai, 16. Juni und 1. September jeweils von 11 bis 17 Uhr. „Es kann alles verkauft werden, was das Kinderzimmer hergibt. Nur Neuware ist ausgeschlossen“, lauten die Regeln der SVGD, die den Tannenbusch betreibt. Das Standgeld beträgt für einen drei Meter breiten Stand 17,50 Euro – inklusive Tagesparkticket für ein Fahrzeug. Weitere Infos gibt es jeden Dienstag von 10 bis 12 Uhr unter 0172 9614274.