Projekte in Dormagen : Was 2019 alles fertig wird

Immer wieder verzögert sich der Neubau des Kreisarchivs. Jetzt soll er endlich fertig werden. Foto: Tinter, Anja (ati)

Dormagen Wenn die zurückliegenden zwölf Monate das Jahr der Verspätungen und Verzögerungen gewesen ist, so wird 2019 das „Fertig-Jahr“. Denn viele Projekte in ganz unterschiedlichen Bereichen werden beendet und eröffnet. Ein Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus D. Schumilas

Wird 2019 das große „Fertig-Jahr“? Es sieht ganz danach aus. Jedenfalls laufen sehr viele Planungen in der Stadt darauf hinaus, dass viele Projekte, die bereits gestartet wurden, in den kommenden zwölf Monaten abgeschlossen, eröffnet, eingerichtet werden. Darunter gibt es einige „Kandidaten“, die in der sportlichen Spielverlängerung sind, weil sie schon längst hätten fertig sein müssen.

So zum Beispiel das neue Kreisarchiv. Da gab es im vergangenen Jahr eine böse Überraschung. Am 70.000 Euro teuren Terrazzo-Boden im Erdgeschoss, der im Herbst 2017 eingebaut worden war, waren im März 2018 bereits nach dem Abziehen der Spezialfolie Risse und Wellen aufgetreten. Für die Beseitigung der Schäden war im Vorfeld von einer Summe von 200.000 Euro die Rede, da der Bodens inklusive des Heiz-Estrichs ausgetauscht werden muss. Jetzt geht es darum, wer für den Schaden aufkommt. Inzwischen liegt der Fall beim Landgericht. Wann ist die Geschichte zu Ende? „Ich hoffe, dass wir spätestens in einem Dreivierteljahr fertig sind“, sagte Kreiskulturdezernent Tillmann Lonnes im Oktober.

Der Sportplatz der Rheinwacht Stürzelberg ist längst fertig. Es fehlt indes das Vereinsheim. Foto: Stefan Schneider

Info Projekte werden später als geplant fertig Was Verzögerung bei der Fertigstellung von Projekten Wo Viele aktuelle Projekte werden mit Verspätung fertig: Kreisarchiv, schnelles Internet, BvA-Aula, Kreisverkehr Horrem, Sportlerheim in Stürzelberg, Moschee-Neubau Warum Oftmals bekommt die Stadt keine Auftragnehmer.

Als erstes Bauprojekt wird die Aula des Bettina-von-Arnim-Gymnasiums fertig sein und der Schulgemeinde übergeben. Am 10. Februar wird es ganz offiziell: Dann lädt die Stadt in der Aula zum (verspäteten) Neujahrsempfang und die geladenen Gäste können sich von dem neuen Schmuckstück überzeugen. Die hochmoderne und multifunktionale Veranstaltungsfläche bietet künftig Platz für bis zu 770 Gäste. Neben der Nutzung durch das Gymnasium wird die Aula in Zukunft auch für kulturelle Veranstaltungen der Stadt genutzt werden. Der barrierefreie Zugang zum neu aufgeteilten, insgesamt rund 300 Quadratmeter großen Foyer der Aula wird auch in Zukunft durch die künstlerisch gestalteten Türen führen, die auch nach dem Umbau erhalten bleiben.

Nach außen hin wirkt die Moschee schon nahezu fertig. Aber der Innenausbau dauert an. Foto: Klaus D. Schumilas kds

Apropos Schule: An der Sekundarschule wird reichlich gebaut und viel Geld investiert. In diesem Winter werden die Rohbauarbeiten für die Erweiterung fortgesetzt, im Frühjahr an der Außenfassade gearbeitet. Laut Plan soll der letzte Bauteil im November 2019 übergeben werden. Insgesamt wird die Sanierung über acht Millionen Euro kosten.

Eine neue Präsentationstechnik, Active Panels, zieht in die Schulen ein. Foto: Promethean

Eine wichtige Rolle an allen Schulstandorten spielen Internet und Digitalisierung. In diesem Jahr soll der Ausbau des Glasfasernetzes beginnen, wodurch ein schneller Datentransfer ermöglicht wird. Nach Angaben des zuständigen Ersten Beigeordneten Robert Krumbein werden in 2019 „alle Schulen schnelles Internet bekommen“. Die Hardware ist längst vorhanden: Vor Weihnachten kamen Riesen-Bildschirme im XXL-Format an die Schulen. Dabei erhalten die weiterführenden Schulen eine höhere Anzahl dieser Active Panels. Dazu kommen ipads. 690 Exemplare gehen in Klassensätzen zu jeweils 30 Stück an die Standorte.

Auch Sportler freuen sich auf das „Fertig-Jahr“. Zum Beispiel in Stürzelberg: Dort soll nach dem Sportplatz, der bereits am 1. Juli 2018 eröffnet wurde, das Vereinsheim zu Ende gebaut werden. Die Fertigstellung lässt doch arg lange auf sich warten. Dabei waren die Mitglieder des Sportausschusses bereits im vergangenen Februar darüber informiert worden, dass die Baugenehmigung sowohl für Sportplatz als auch für Sportheim erteilt worden ist. Endlich an der Reihe ist der SSV Delrath. Der Sportverein bekommt in diesem Jahr einen Kunstrasenplatz. Damit setzt die Stadt die im Einvernehmen mit den betreffenden Vereine in Dormagen festgelegte Reihenfolge des Umbaus von Aschen- in Kunstrasenplätze fort.

Viel gebaut wird im Bereich der Kindertagesstätten. Dort geht es von der Erweiterung um eine Gruppe bis hin zum kompletten Neubau einer Einrichtung. Geplant ist eine neue Kita an der Haberlandstraße mit sechs Gruppen und für 100 Kinder, die im August fertig sein soll. Eine weitere, viergruppige Kita soll an der Pfauenstraße in Delhoven bis August entstehen.

Der Kreisverkehr im Norden von Horrem soll für 902.000 Euro gebaut und schon im letzten Jahr fertig werden. Drei bis vier Tage lang wird die Weilerstraße bald während des Baus komplett gesperrt werden.