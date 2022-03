Engagement in Dormagen : Ein Bundesfreiwilligendienst im Krankenhaus

Dormagen Im Rheinland Klinikum Dormagen arbeiten nicht nur Pfleger, Ärzte und Putzkräfte. Auch Bundesfreiwillige packen dort an. Sana Dlair, Hedda Florian und Tom Fischer waschen Patienten und bringen sie zu OPs. Sie sehen sich aber auch mit dem Tod konfrontiert.

Die Arbeit im Krankenhaus konfrontiert die Freiwilligen mit Themen, mit denen sie vorher nichts oder nur wenig zu tun hatten. Fischer ist etwa der Pflegekraftmangel aufgefallen. Pflegekräfte opferten ihre Freizeit, Stationsleitungen vollbrächten Meisterwerke, wenn sie die Schichten doch noch irgendwie besetzt bekämen. „Weil durch Corona Kollegen ausfallen, hat sich die Situation noch einmal verschlechtert. Manchmal muss ein Patient länger warten, bis wir ihn waschen können oder wir messen die Vitalwerte erst am Nachmittag“, sagt Fischer. Das Ausmaß des Pflegekraftmangels habe er sich vorher nicht vorstellen können, obwohl er davon gehört hatte. Wenn ganze Schichten ausfielen, würden die Freiwilligen gefragt, ob sie einspringen könnten. Die Stationsleitung achte aber sehr darauf, dass sie möglichst keine Überstunden machen, so Fischer. Einmal habe ihn eine Situation an seine Grenzen gebracht. Eine alte Dame mit einer Lungenkrankheit habe sehr schlecht Luft bekommen. Sie habe Sauerstoff bekommen, das habe aber nur bedingt geholfen. Die Dame habe Fischer dann gebeten, ihr etwas zu bringen, was ihr Leid beende. Fischer habe sich daraufhin an ihr Bett gesetzt und ihre Hand gehalten. „In solchen Situationen muss man sich die Zeit nehmen und andere Aufgaben nach hinten verschieben“, sagt Fischer.