„Für den Frieden“ : Dormagen tritt  Netzwerk „Mayors for Peace“ bei

Dormagen tritt Netzwerk „Mayors for Peace“ bei

Dormagen Die Stadt Dormagen ist nun mit Blick auf die „russischen Invasion in der Ukraine“ dem weltweiten Städtenetzwerk „Mayors for Peace“ beigetreten. D

Das Netzwerk setzt sich aktiv für den Frieden auf der Welt ein und zeigt sich solidarisch mit Völkern und Ländern, die verfolgt oder bekriegt werden. „Es ist schrecklich, den Krieg in der Ukraine mitansehen zu müssen. Es erschüttert mich zutiefst, wie viele Menschen Todesängste haben, sich auf der Flucht befinden und dass unzählige Familien auseinandergerissen werden“, sagt Bürgermeister Erik Lierenfeld. „Bis vor wenigen Tagen habe ich geglaubt, dass wir niemals wieder einen Krieg in Europa erleben werden. Umso wichtiger ist es mir, sich für den Frieden auf der Welt stark zu machen. Deshalb ist die Stadt Dormagen nun auch Teil der ,Mayors for Peace‘.“