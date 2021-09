Corona-Schutz in Dormagen : Volkshochschule macht Impfangebot am Kulturhaus

In Dormagen gibt es ein weiteres Impfangebot (Symbolbild). Foto: dpa/Christian Charisius

Dormagen Am 29. September hat jeder ab zwölf Jahre die Möglichkeit, sich an der Langemarkstraße in Dormagen impfen zu lassen. Die Details.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Volkshochschule bietet in Kooperation mit dem Gesundheitsamt des Rhein-Kreises ein Impfangebot auf dem Gelände des Kulturhauses an. Alle Teilnehmer der Kurse, aber auch alle Bürgerinnen und Bürger ab zwölf Jahren, haben am Mittwoch, 29. September, die Möglichkeit, sich von 12.30 bis 16.30 Uhr an der Langemarkstraße 1-3 impfen zu lassen. Es werden die Impfstoffe Biontech und Johnson&Johnson verimpft. Der Impfstoff von Johnson&Johnson, bei dem für eine vollständige Immunisierung eine einmalige Impfung ausreicht, ist ab 18 Jahren zugelassen. Es ist auch möglich eine Zweitimpfung mit Biontech zu erhalten.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Impfwillige müssen lediglich ihren Lichtbildausweis mitbringen. Zudem soll möglichst der ausgefüllte Anamnese- und Einwilligungsbogen für einen mRNA-Impfstoff (Biontech) oder einen Vektor-Impfstoff (Johnson&Johnson) und – sofern vorhanden – ein Impfausweis vorgelegt werden. Die Unterlagen sind online unter www.rhein-kreis-neuss.de/impfzentrum verfügbar, können aber auch vor Ort ausgefüllt werden. Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren benötigen die Einwilligung eines Sorgeberechtigten.

(NGZ)