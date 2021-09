Training der Feuerwehr Dormagen : Ehemaliges Schulgebäude wird zum Übungsplatz

Einsatzkräfte der Feuerwehr Dormagen bei einer Übung vor einem Wohngebäude. Foto: RA-SF/NN

Dormagen Was macht man mit einem zum Abriss verurteilten Gebäude bis es tatsächlich abgerissen wird? Die Feuerwehr Dormagen hat eine klare Antwort darauf.

Man nutzt es zum Üben. Mit der ehemaligen Christoph-Rensing-Schule am Standort Knechtstedener Straße, in dem die Schülerinnen und Schüler bis vor den Sommerferien untergebracht waren, steht den Einatzkräften derzeit sozusagen eine eigene „Feuerwehrschule“ zur Verfügung. Bis zum Beginn der Abrissarbeiten steht das Gebäude den Einheiten tagsüber für Übungen zur Verfügung.

So können ehren- und hauptamtliche Kräfte dort die Brandbekämpfung in Gebäuden unter recht realen Bedingungen üben. Ausbildungsleiter Olaf Lenk freut sich über diese Möglichkeiten: „Es ist gut, wenn die Widrigkeiten des Einsatzes bereits in der Übung reell erfahren werden können. Es ist eben kein Kinderspiel, einen prall gefüllten Schlauch über mehrere Etagen bis zum Brandherd zu ziehen. Diese und andere Erfahrungen können unsere Einsatzkräfte dort machen.“ Durch Nebelmaschinen kann Brandrauch simuliert werden und Atemschutzgeräteträgerinnen und -träger erleben nahezu realistische Sichtverhältnisse, wie bei einem Brand. Kriechend und tastend müssen sich die Auszubildenden, aber auch „alte Hasen“ im Objekt vorarbeiten. Auch Bernd Eckhardt, Leiter der Feuerwehr Dormagen, ist begeistert: „So können wir umfangreich und realistisch üben. Egal, ob wir mit tragbaren Leitern oder technischen Geräte arbeiten. Dadurch, dass es ein Abrissobjekt ist, darf in dem Fall auch einmal ein Schaden am Gebäude entstehen. Das gilt es bei sonstigen Übungen unbedingt zu vermeiden.“

Für die Ausbildung von Führungskräften habe das Institut der Feuerwehr des Landes Nordrhein-Westfalen großzügige Übungsanlagen. Auf örtliche Ebene seien diese Anlagen für die einzelnen Feuerwehren nicht finanzierbar. Deshalb sucht die Stadt immer wieder nach geeigneten Objekten, in denen die Einsatzkräfte Übungen durchführen können, denn so vielseitig, wie die Anforderungen an die Feuerwehren sind, so vielseitig müssten auch die Übungen gestaltet sein. Die praktische Ausbildung sei ein sehr wichtiger Baustein.

Die Feuerwehr bittet die Nachbarschaft um Verständnis, wenn in nächster Zeit Einheiten anrücken, um ihre Handgriffe zu trainieren. „Wer interessiert ist, darf gerne bei den Übungen zusehen und uns ansprechen“, sagt Lenk. „Und wenn Sie Ihre Leidenschaft für Technik, Teamgeist und Sport entdecken – sprechen Sie uns ruhig an. Wir freuen uns über Verstärkung“, adressiert er an potenzielle Neuzugänge.

(NGZ)