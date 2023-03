Fehlinformation macht die Runde Trinkwasser in Dormagen nicht verunreinigt

Am Freitagmorgen herrschte Unsicherheit im Stadtgebiet, in einer Meldung, die sowohl in den Sozialen Medien, als auch bspw. in zahlreichen „Whats-App“-Gruppen kursierte, hieß es, dass das Leitungswasser in Dormagen aufgrund eines Unfalls in einer Kläranlage in Bergisch Gladbach, aktuell nicht ohne „vorheriges Abkochen“ verwendbar sei. Es sei gar ein Verbot ausgesprochen worden, das Wasser im Gebiet des Chemparks in Dormagen zu trinken. Dies sei eine offizielle Anweisung des Unternehmens Currenta. Schnell stellte sich heraus, dass es sich dabei um eine Fehlinformation handelt.