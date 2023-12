Zugang zu Geschäften und Restaurants bleibt erhalten Kanalsanierung auf dem Großmarkt beginnt Anfang Januar

Der Startschuss solle Anfang Januar 2024 erfolgten, teilte das Zentrale Gebäudemanagement (ZGM) am gestrigen Dienstag mit. Die Tiefbauarbeiten sollen am 8. Januar beginnen. Sie werden etwa 18 Monate dauern und im nordöstlichen Teil des Marktes, angrenzend an die Oppumer Straße, anfangen. Für die Zeit der Bauarbeiten wird eine veränderte Verkehrsführung eingerichtet. Etwa 20 Prozent der Parkplätze im Westbereich des Großmarktes werden nicht zur Verfügung stehen. Der Zugang zu den Geschäften und Restaurants des Großmarktes bleibt weiterhin möglich.