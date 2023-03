Zwei Verletzte in Dormagen Auto gerät in Gegenverkehr

Ein 74 Jahre alter Mann aus Dormagen befuhr am Mittwochnachmittag, 22. März, gegen 14.50 Uhr, die Dr.-Geldmacher-Straße in Richtung Roggendorfer Straße. In einer Rechtskurve auf Höhe des Schulzentrums geriet der Fahrer aus bislang ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr und touchierte das Auto einer 26 Jahre alten Frau aus Dormagen.