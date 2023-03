Feuer in Dormagen Feuerwehr löscht brennende Mülleimer

Neuss · In Dormagen sind zwei Mülleimer auf einem Schulhof an der Bahnhofstraße in Brand geraten. Bisher stehen unter anderem Jugendliche im Verdacht die Feuer gelegt zu haben.

23.03.2023, 14:56 Uhr

In Dormagen musste die Feuerwehr zwei Mülleimer löschen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Aus bislang ungeklärten Gründen geriet am späten Mittwochabend, 22. März, gegen 21.00 Uhr, der Inhalt zweier Mülleimer auf dem Schulhof an der Bahnhofstraße in Brand. Die Flammen wurden durch Kräfte der Feuerwehr gelöscht. Ob es sich um vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung handelt und ob Jugendliche, die sich in der Nähe aufgehalten haben sollen, mit dem Vorfall in Verbindung stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.

(NGZ)