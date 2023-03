Klimaschutz Dormagen knipst Samstag für eine Stunde das Licht aus

„Die immer weiter zunehmende Zerstörung vieler Lebensräume von Tieren und Pflanzen ist gravierend und sollte uns alle wachrütteln. Denn jeder von uns kann etwas tun, so dass wir gemeinsam etwas Großes bewirken können“, sagt Bürgermeister Erik Lierenfeld. Dies gelte auch für die Energiesparmaßnahmen. Etwa ein Viertel aller Leuchten im Stadtgebiet werden nachts um 50 Prozent gedimmt. Zudem wurden alle Leuchtmittel auf LED umgerüstet. So konnte im Vergleich zum Jahr 2006 rund 76 Prozent weniger Strom verbraucht werden. 2021 wurden bereits rund 2,5 Millionen Kilowattstunden eingespart. Lierenfeld: „Wir werden aber definitiv in keinem Ortsteil großflächig das Licht komplett abschalten. Das würde das Sicherheitsgefühl der Bürger massiv beeinträchtigen.“ Verdunkelt werden aber zum Beispiel das Kloster Knechtsteden und das Historische Rathaus.