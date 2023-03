Programm in Dormagen Angebote in den Osterferien

In diesem Jahr hat die Stadtbibliothek Dormagen zwei besondere Veranstaltungen für Kinder im Angebot. Zum einen gibt es am Sonntag, 2. April, von 12 bis 16 Uhr einen Nachmittag voller Gesellschaftsspiele. Bei dem Programm „Wir wollen nur spielen!“ bleiben die Konsolen im Schrank und die Brettspiele werden ausgepackt. Auch der Rest der Familie kann mitspielen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Zum anderen bietet die Stadtbibliothek ein „Krimidinner“ für Zehn- bis 14-Jährige an. Es findet am Freitag, 14. April, von 18 bis 20 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung in der Bibliothek ist erforderlich. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.stadtbibliothek-dormagen.de. Anmelden können sich Interessierte vor Ort sowie telefonisch unter 02133 257212 oder per E-Mail an bib@stadt-dormagen.de.