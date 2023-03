So könnte es in Dormagen weitergehen Bodenrichtwerte in einem Dorf weiterhin deutlich teurer

Dormagen · In einem Dorf sind die Bodenrichtwerte weiterhin deutlich teurer, als in anderen Gebieten in Dormagen. Wie es nun weitergehen könnte.

23.03.2023, 12:15 Uhr

Die Bodenrichtwerte in den Neubaugebieten in Nievenheim sind höher, als in anderen Dörfern. Foto: Georg Salzburg (salz)

Von Klaus-Dieter Schumilas

Von Inflation und Zinswende bleiben auch die Bodenrichtwerte für Grundstücke mit ein- und zweigeschossiger Bebauung in Dormagen nicht unberührt: Nach den Rekordanstiegen von 18 und 12 Prozent in den Vorjahren, stagnieren die Werte 2023. Das geht aus aktuellen Daten hervor, die der Gutachterausschuss für den Rhein-Kreis-Neuss vor wenigen Tagen veröffentlicht hat. Diese Zahlen basieren auf beurkundeten Käufen bzw Verkäufen.