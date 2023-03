Wasserversorgung in Dormagen Stadt prüft Plätze für Trinkbrunnen

Dürre Sommer und Hitzeperioden waren in den vergangenen Jahren keine Seltenheit, die öffentliche Wasserversorgung für die Bürgerinnen und Bürger ist dabei besonders wichtig – um dem in den kommenden Sommern gerecht zu werden, setzen sich SPD und Bündnis 90/ Die Grünen für kostenlose und öffentliche Trinkwasser-Stellen im Stadtgebiet ein. Die Fraktionen setzten die Stadtverwaltung darauf an, Möglichkeiten zu benennen, mit denen den Bürgerinnen und Bürgern kostenfrei Zugang zu Trinkwasser ermöglicht wird, zudem sollen geeignete Orte im Stadtgebiet benannt werden, an denen Trinkwasser an öffentlichen Stellen erhältlich ist. Dem kam die Verwaltung im vergangenen Umweltausschuss nach, zudem sollen weitere Standorte für Trinkwasserstellen geprüft werden.