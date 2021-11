Betrugsfall in Dormagen : Seniorin fällt auf Enkeltrick herein

Dormagen Erneut ist eine Seniorin in Dormagen Opfer des sogenannten Enkeltricks geworden. Der finanzielle Schaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich.

Die Seniorin schilderte laut Polizeibericht, dass sie am Mittwoch, 27. Oktober, einen Anruf ihrer vermeintlichen Enkeltochter erhalten hatte. Diese behauptete, dass sie eine fünfstellige Summe für einen Notartermin benötige. Am darauffolgenden Tag wurde die lebensältere Dormagenerin nochmals telefonisch kontaktiert, um die Summe bei ihrer Bank abzuholen. Die Anruferin bestellte ihr sogar ein Taxi. Die vermeintliche Enkeltochter kündigte eine Frau an, die in der Zeit von 13 bis 14 Uhr das Bargeld an der Nesselrodestraße in ihrem Namen entgegennehmen würde. Die Seniorin wurde am vereinbarten Treffpunkt von einer Unbekannten mit ihrem Namen angesprochen und übergab der Abholerin das Geld.