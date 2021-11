Ausstellung in der Stadtbibliothek Dormagen : Über Krieg und Menschenrechte

Dormagen In der Stadtbibliothek Dormagen dreht sich in den kommenden vier Wochen alles um die Wanderausstellung „Krieg und Menschenrechte“.

Eröffnet wurde die Ausstellung von der stellvertretende Bürgermeisterin Katja Creutzmann. „Ich freue mich sehr darüber, dass ich diese Ausstellung eröffnen darf“, erklärt sie. „In dieser Ausstellung geht es insbesondere um Menschen, die für die Menschenrechte eingetreten sind und um jene, die Opfer des Krieges wurden.“ Für Creutzmann, die auch im Integrationsrat der Stadt sitzt, ein besonders wichtiges Thema: „Das liegt mir sehr am Herzen. Alle das darf nicht vergessen werden, sondern muss weitergetragen werden. Auch in Dormagen gibt es viele solcher schlimmen Schicksale, daher ist es umso schöner, dass diese Ausstellung hier in der Stadtbibliothek, im Herzen von Dormagen, präsentiert wird.“

Im Rahmen der Ausstellung zeigen exemplarische Biografien darüber hinaus Schicksale von Menschen, die sich im Kampf für die Menschenrechte verdient gemacht haben oder Opfer von Menschenrechtsverletzungen wurden. So erinnert die Ausstellung unter anderem an Antonius Biesterfeld, der als Deserteur hingerichtet und in Hannover bestattet wurde, an Raoul Wallenberg, der als Diplomat im Zweiten Weltkrieg vielen Juden das Leben gerettet hat, und an den kanadischen UN-General Roméo Dallaire, der beim Völkermord in Ruanda den Befehl verweigerte und so 20.000 Menschen das Leben rettete.