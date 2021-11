Kirche in Dormagen : Wahlen zum Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand

Auch in der katholischen Kirche in Nievenheim wird gewählt. Foto: Hammer, Linda (lh)

Dormagen Für viele Katholiken in Dormagen sind in dieser Woche Wahlen angesagt, denn am 6. und 7. November findet die wichtige Pfarrgemeinderats-und Kirchenvorstands-Wahl im Seelsorgebereich Dormagen Nord statt.

Gewählt wird unter anderem in Delhoven, Delrath, Gohr, Nievenheim, Straberg und Stürzelberg.

An diesem Tag wählen die Katholiken unter dem Motto „Gemeinschaftlich mit Mut, gestärkt durch Gottes Zutrauen, gestalten wir heute das Morgen“ in allen 180 Seelsorgebereichen in der Erzdiözese Köln die Pfarrgemeinderäte (PGR) für die kommenden vier Jahre. Die Wahlberechtigung gilt ab dem 14. Lebensjahr. Die Kirchenvorstände (KV) werden für drei Jahre gewählt. Bei der KV-Wahl sind alle Gemeindemitglieder ab dem 18. Lebensjahr wahlberechtigt.

„Der Pfarrgemeinderat ist ein unverzichtbares Gremium der Mitverantwortung der Laien in der katholischen Kirche“, heißt es von Seiten der Kirche. Die Aufgaben des Rates: Die Verkündigung der Pfarrgemeinden, die Unterstützung und Beratung des Pfarrers und der Seelsorger über die Initiierung sozialer und karitativer Dienste und Bildungsaufgaben bis zur Vertretung der Interessen der Katholiken im Seelsorgebereich in Gesellschaft und Politik. Die Kirchenvorstände in den Pfarrgemeinden sind für die Finanzen, das Personal, beispielsweise Kindergärten, und die kirchlichen Immobilien verantwortlich.

„Für diese Aufgaben braucht es viele Frauen und Männer, die ihren Glauben zeugnishaft leben und ihre Sachkompetenz in die Entwicklung einer lebendigen und glaubwürdigen Kirche einbringen“, appelliert die Kirche. Daher sei es wichtig, dass alle Katholiken im Seelsorgebereich Nord zur Wahl gehen bzw. per Briefwahl teilnehmen. Für den Pfarrgemeinderat werden zehn Mitglieder gewählt, weitere zwei Mitglieder werden zudem vom Pfarrer nach Anhörung des neuen Rates berufen.

Für den Kirchenvorstand werden jeweils vier Mitglieder in den Pfarreien gewählt. Die Briefwahlunterlagen können in den örtlichen Pfarrbüros angefordert werden. Wahllokale und Öffnungszeiten sind den örtlichen Bekanntmachungen zu entnehmen.

(NGZ)