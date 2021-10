Reformationstag, Allerheiligen, Allerseelen : Was die kommenden Feiertage bedeuten

Dormagen Die kommenden Tagen sind von kirchlichen Feiertagen geprägt: Reformationstag, Allerheiligen und Allerseelen. Die Namen sind den meisten bekannt, aber was bedeuten diese Tage eigentlich?

Der Reformationstag ist für die evangelischen Christen ein wichtiger Feiertag. Sie erinnern sich an den 31. Oktober 1517, an dem Martin Luther seine bekannten 95 Thesen veröffentlicht hat. „Durch sein Bibelstudium hatte Luther erkannt, dass Gott ein liebender Gott ist, der verzeiht, wenn Menschen ihre Fehler bereuen“, erklärt Daniela Meyer-Claus, Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Norf-Nievenheim. „Und dadurch sind wir als Menschen im Glauben frei, die Liebe Gottes anzunehmen, sie selbst zu praktizieren und nach den Geboten Gottes zu leben.“ Das sei auch über 500 Jahre nach der Reformation noch immens wichtig. „Christinnen und Christen in Gesellschaft, Kirche und Politik müssen sich an diesem Maßstab messen lassen und ihr Denken, Reden und Handeln immer wieder selbst hinterfragen. Und für die Kirche gilt meiner Meinung nach, dass sie auf der Grundlage ihrer christlichen Identität und Tradition immer wieder bereit sein muss für Veränderungen, um das Wort Gottes aktuell in die jeweilige Zeit hinein zu sprechen.“