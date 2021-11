Rathaus Dormagen : Neue Kümmerer für die Bürger

Dormagen Monika Brockers-Petry und Christoph Schade sitzen an wichtigen Schaltstellen im Rathaus. Sie werden in vielen Bereich reichlich Bürgerkontakte haben.

Der 31-Jährige übernimmt als Nachfolger von Bärbel Breuer zum 1. November die neuen Aufgaben im Bürgerhaus Hackenbroich. Neben dem Bürgerbudget und zahlreichen weiteren Aufgaben sind Schade und sein Team auch Ansprechpartner für alle Ehrenamtlichen, Vereine und Initiativen der Stadt. Zusammen mit seinen beiden Mitarbeiterinnen Jutta Warstat und Ayfer Sevim möchte Schade die enge Zusammenarbeit mit den Bürgern intensivieren und neue Angebote schaffen. Er ist zu erreichen unter 02133 257 255 sowie per E-Mail an christoph.schade@stadt-dormagen.de.

Neuer Pächter fürs Bürgerhaus in Kranenburg

Sanierung folgt 2022 : Neuer Pächter fürs Bürgerhaus in Kranenburg

Monika Brockers-Petry (57) ist ab 1. November die neue Senioren- und Schwerbehindertenbeauftragte der Stadt. „Eine Herzensangelegenheit“, wie die Nievenheimerin mit Delhovener Wurzeln betont. Ihre langjährigen Erfahrungen aus dem Jugend-, Bau- und Ordnungsamt sowie zuletzt der Leitung des Sozialamtes und der Wohngeldstelle kommen ihr bei der neuen Aufgabe sehr zu Gute. „Ich bin Verwaltungsrechtlerin und kann vielen Menschen auch bei bürokratischen Dingen helfen“, sagt Brockers-Petry, die zudem Dozentin für Sozialrecht sowie Schöffin am Landgericht ist. Sie ist zu erreichen unter 02133 257 447 sowie per E-Mail an monika.brockers-petry@stadt-dormagen.de.