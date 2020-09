Politik in Dormagen : Außenminister Heiko Maas würdigt Dormagens Partnerschaft mit Israel

Politik in Dormagen

Dormagen Knapp eine Woche vor der Kommunalwahl am 13. September besuchte Außenminister Maas Dormagen, um mit Bürgermeister Erik Lierenfeld und Vereins- und Schüler-Vertretern über Israel zu sprechen.

Warten auf den Bundesaußenminister: Heiko Maas kam am Freitag ein paar Minuten später als angekündigt zum Gespräch mit Vertretern des Vereins zur Förderung der Partnerschaft Dormagen – Kiryat Ono auf den Platz zwischen Neuem Rathaus und Rathaus-Galerie. Der Grund für die Verspätung war jedoch einleuchtend: „Ein dringender Anruf der Bundeskanzlerin“, verriet Dormagens Bürgermeister Erik Lierenfeld mit Zustimmung seines Gastes.

Knapp eine Woche vor der Kommunalwahl am 13. September war Heiko Maas, begleitet von seinem Sicherheitstross, nach Dormagen gekommen, um sich dort für seinen SPD-Parteifreund Erik Lierenfeld einzusetzen, der wieder gewählt werden will: „Es ist beeindruckend, wie stark Du hier in Dormagen wahrnimmst und wahrgenommen wirst“, lobte Maas beim anschließenden Facebook-Talk „Erik Live“ im Gespräch mit Lierenfeld. Maas beneide Lierenfeld auch um die unmittelbare Rückkopplung und Reaktion auf seine Worten und Taten.