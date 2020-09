Helfer in Dormagen : 28 Alltagshelfer sind im Einsatz in städtischen Kitas

Dormagen Die Resonanz auf den Aufruf der Stadt, sich als Helfer in den Kitas zu melden, um die Erzieher beim Einhalten der Corona-Schutzregeln zu entlasten, war groß. Jetzt sucht die Stadt noch Aushilfspersonal für das Kulturhaus.

Es meldeten sich mehr als 60 Personen – vom Schüler bis zum Rentner. Teilweise sind es Personen, die in der Krise helfen wollen, teilweise Personen, die selbst von der Krise persönlich betroffen sind wie etwa durch Kurzarbeit. „Wir sind überwältigt von so viel Hilfsbereitschaft und danken allen für ihr Engagement“, sagt Marlies Fuchs, Teamleiterin und Fachberaterin der städtischen Kindertageseinrichtungen. „Wir sind froh, dass die Alltagshelfer die Kindergärten so entlasten, damit die Erzieherinnen und Erzieher sich wieder in vollem Umfang auf ihre erzieherischen Aufgaben konzentrieren können.“