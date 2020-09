Grundschule in Dormagen : Schimmel-Situation hat sich verschlechtert

Dormagen Das Kontroll-Gutachten zum Schimmelbefall in den OGS-Räumen der Theodor-Angerhausen-Schule zeigt gegenüber der ersten Überprüfung keine Besserung.

Der städtische Eigenbetrieb schafft es offenbar nicht, die Schimmel-Problematik an der Theodor-Angerhausen-Grundschule in der Stadtmitte in den Griff zu bekommen. Mit einer „intensiven Grundreinigung“ soll der Problematik jetzt begegnet werden. Erfolg höchst ungewiss. Denn die zweite Untersuchung der Raumluft, deren Ergebnisse am Mittwoch öffentlich gemacht wurden, zeigen deutlich: Es ist gegenüber der ersten Messung im März nicht besser geworden. Im Gegenteil: War damals in zwei der vier betroffenen OGS-Räumen laut Gutachter eine Innenraumquelle als Ursache des Schimmels „wahrscheinlich“ und bei den beiden anderen „möglich“, so ergab die Nachprüfung: „Innenraumquelle wahrscheinlich“ in allen vier Räumen!