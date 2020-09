Kommunalwahl 2020 in Dormagen : „Abbau von Personal im Rathaus“

Interview Dormagen Der Bürgermeister-Kandidat der UWG, Andreas Hauser, will die Einnahmen der Stadt verbessern. Das soll unter anderem durch eine Senkung der Gewerbesteuer erfolgen.

Herr Hauser, warum treten Sie als Bürgermeister-Kandidat an?

Andreas Hauser Ich trete an, weil ich mich bei keiner der großen Parteien widerspiegeln kann. Dormagen muss endlich unter eine ernst- und gewissenhafte Führung gestellt werden. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo sich nun endlich mal etwas in der politischen Ausrichtung verändern muss. Ansonsten bewegen wir uns weiter auf einen politischen Stillstand in der nächsten Wahlperiode zu.

Andreas Hauser ist Bürgermeister-Kandidat der UWG. Foto: UWG

Was wäre das Erste, was Sie nach einem Wahlsieg anpacken wollen?

Hauser Als erstes würde ich den Kommunalisierungsgrad der Stadt überprüfen lassen, ob hier in Zukunft alle städtischen Leistungen in dem momentanen Rahmen weiter gezahlt werden müssen. Eventuell gibt es die Möglichkeit einige dieser Zahlungen vom Land durch Zuschüsse abzufedern. Weiter müsste der komplette Haushalt überprüft werden. Angefangen bei der Personalpolitik mit einem zurzeit extrem hohen Krankenstand, hier ist Ursachenbekämpfung erforderlich.

Welche Themen wären Ihnen als Bürgermeister wichtig, die Sie forcieren würden?

Hauser Als erstes würde ich schnellstmöglich einfordern, dass die Baustellen an den Schulen alsbald zum Abschluss gebracht werden. Hier müssen die ausführenden Baufirmen an einem Tisch geholt werden. Die Vermieter auf der Kölner Straße mit in die Planung der Fußgängerzone einbeziehen, was die Vermietung ihrer Ladenlokale angeht.

Wie sollte es bei der Gebäudeunterhaltung insgesamt, also nicht nur Schulen, anders laufen?

Hauser Es muss eine Kreisbaugesellschaft gegründet werden mit übergeordneten Aufgaben. Die Eigenbetriebe der Stadt würden dann nur noch eine untergeordnete Rolle mit eingeschränkten Befugnissen spielen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es dringend erforderlich ist, die Gebäudeunterhaltung in richtige Hände zu geben.

Wie soll das finanziert werden?

Hauser Mit einer Gewerbesteuerabsenkung in Stufen nach dem Vorbild von Monheim sowie Leverkusen und mit dann steigenden Gewerbesteuereinnahmen. Weiter würde ein Stopp bei der Personaleinstellung in der Stadtverwaltung festgelegt werden, mit einem sozialverträglichen Abbau des vorhandenen Personals. Weiter zu nennen sind hier Konjunkturhilfen des Bundes/Landes.

Wie wollen sie den ÖPNV stärken?