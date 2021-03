Austausch in Dormagen : Baugenossenschaft eröffnet virtuelles Quartierscafé

Dormagen Die Baugenossenschaft will damit den Austausch unter Menschen in Corona-Zeiten ermöglichen. Als offizielle Ansprechpartnerin und Organisatorin führt die Quartiersmanagerin Michaela Gillrath durch die Treffen.

„In dieser Zeit ist Einsamkeit ein sehr großes Problem. Wenn dann noch gewohnte Strukturen wegbrechen, können alltägliche Aufgaben wie unüberwindliche Berge erscheinen. Wir wollen Ansprechpartner sein und so gut es geht helfen", so Gillrath.

Sobald es die Umstände erlauben, soll das Quartierscafé wieder regelmäßig in den Räumen des IB in der Buchenstraße 7 öffnen, freitags von 15 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist dabei frei. Das nächste Quartierscafé startet am Dienstag, 16. März, um 15 Uhr via Zoom. Das ist ein kostenloser Dienst, mit dem die Nutzer über eine App oder über eine Weboberfläche an Online-Videokonferenzen teilnehmen können. Bei Interesse können Dormagener eine Mail an quartierscafe@dowobau.de senden und erhalten dann den notwendigen Einladungslink. Die Anmeldung ist unter 015224759777 auch telefonisch möglich.