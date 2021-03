Einkaufen in Dormagen : Klosterladen in Knechtsteden überrascht mit neuen Produkten

Auch Liköre gibt es im Klosterladen in Knechtsteden zu kaufen. Foto: Biologische Station

Knechtsteden Ob Marmelade, Essig oder Liköre: So mancher Besucher hat sich in den letzten Wochen und Monaten die Nase an den Scheiben des Klosterladen in Knechtsteden plattgedrückt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ob Marmelade, Essig oder Liköre: So mancher Besucher hat sich in den letzten Wochen und Monaten die Nase an den Scheiben des Klosterladen in Knechtsteden plattgedrückt. „Die Nachfrage nach guten Produkten, vor allem Lebensmitteln aus der Region und nach Hausgemachtem ist sprunghaft gestiegen“, erzählt Pater Emeka, der Obere des Missionshaus Knechtsteden.

Seit Samstag, 6. März, ist der Klosterladen wieder geöffnet und die Besucher des Ladens können sich neben den gewohnten Produkten auch über einige neue Leckereien freuen. Zudem erwartet die Kunden ein völlig neu gestalteter Laden. Laden-Leiterin Karin Zilt und ihre Helfer waren in den Wochen der erzwungenen Schließung nicht untätig. „Wir rechnen mit einem großen Andrang. Wir Spiritaner stehen für Nachhaltigkeit und fairen Handel, das haben viele Menschen in der Coronakrise auch schätzen gelernt“, so Pater Innocent Izunwanne, der Obere der deutschen Spiritaner.

Das Team um Karin Zilt ist gerüstet: „Die Helfer waren in den vergangenen Wochen besonders fleißig und wir haben große Vorräte an haltbarem wie Marmeladen, Essige, Liköre oder Kräutersalze und vor der Öffnung wird noch in einer Sonderschicht das begehrte Schwarzbrot gebacken.“ Neben Lebensmitteln gibt es außerdem kunsthandwerkliche und religiöse Gegenstände zu kaufen. Das Sortiment wird durch ein Buchantiquariat ergänzt. Der Knechstedener Klosterladen ist täglich von 10 Uhr bis 16 Uhr geöffnet.

(NGZ)